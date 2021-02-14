رصد 14 مخالفة ومصادرة 200 كجم منتجات وأغذية منتهية الصلاحية بتيماء

نفّذت بلدية محافظة تيماء، ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، 354 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي.

وأسفرت هذه الجولات عن رصد 14 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مصادرة 200 كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية في عددٍ من متاجر المحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمحطات على الطرق؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن على آل محفوظ.

وحث المهندس البلوي المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها من أجل سلامة الجميع.