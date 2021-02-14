السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1214 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس السبت أنها سجلت 9741 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.

// انتهى //

07:25ت م

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مكسيكو سيتي 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس السبت أنها سجلت 9741 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1214 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و988695 إصابة و173771 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.// انتهى //07:25ت م0029

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