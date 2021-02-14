السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم إصابة 326 شخصا بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بوفاة ثماني حالات إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1522.

// انتهى //

07:06ت م

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سيئول 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم إصابة 326 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 83 ألفا و525 حالة.وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بوفاة ثماني حالات إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1522.// انتهى //07:06ت م0028

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