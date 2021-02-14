السعودية | أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة و المدينة ، و سحب رعدية على جازان وعسير والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 7:19 صباحًا, 14 فبراير 2021 م
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.