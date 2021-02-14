شكرا لمتابعة خبر عن طالبة بغرفة خطابة على " كلوب هاوس ": أبغى عريس من جدة طويل وأسمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تحدثت فتاة من جدة، في مقطع صوتي من غرفة دردشة تديرها " خطابة " على تطبيق " كلوب هاوس "، عن رغبتها في الزواج من رجل مناسب.

وأوضحت الفتاة وهي طالبة بكلية الطب، أنها تريد شخصا عمره يكون دكتور أو مهندس، وطوله يتجاوز متر و80 سم، وأن يكون لون بشرته أسمر.

ويعد قروب " الخطابة " على تطبيق " كلوب هاوس " الأشهر حاليًا في المملكة، ويتجاوز الحضور فيه خمسة آلاف شخص في الدقيقة الواحدة.