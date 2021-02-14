دروب تعلن طرح دورة مجانية عن بعد للجنسين في مهارات الذكاء العاطفي

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تعلن منصة دروب عن طرح دورة بعنوان (مهارات الذكاء العاطفي) وهي دورة تدريبية مجانية عن بعد مع شهادة حضور معتمدة (للرجال والنساء) عن كيفية مفهوم مهارات الذكاء العاطفي وأهميته في بيئة العمل، على النحو التالي:

موعد الدورة:

تقام الدورة الإثنين القادم 1442/7/3هـ (الموافق 2021/2/8م) الساعة 7:30 مساءاً.

المزايا:

– دورة مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة المناطق.

– شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم).

نبذة عن دروب:

منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم السبت 1442/7/1هـ (الموافق 2021/2/13م) عن طريق الرابط: http://bit.ly/3tNUVy1

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

