جنرال إلكتريك تعلن توفر وظائف متعددة إدارية وتقنية وهندسية عبر تمهير

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تعلن شركة جنرال إلكتريك (قطاع الطاقة المتجددة) عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف الإدارية والهندسية في مدينة (الرياض) عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة:
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– هندسة الحاسب الآلي
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– المالية
– الاقتصاد
– التسويق
– إدارة الأعمال
– الاتصال
– الشؤون القانونية
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الموضحة أعلاه أو ما يعادلها.
– أن لا يكون موظفاً ولم سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج (تمهير).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
– مهارات في التواصل والتعامل مع الآخرين.
– لا يشترط الخبرة.
نبذة عن البرنامج:
خلال البرنامج ستوفر شركة جنرال إلكتريك المهام والمشاريع المتعلقة في تخصص المتدرب لتطوير قدراتهم القيادية ومهارات الاتصال وتعريفهم ببيئة العمل، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة الأعمال العامة مثل (المراسلات التجارية، علاقات الموردين، إدارة قواعد البيانات، عمليات تخطيط موارد المؤسسات الأساسية، عمليات إدارة سلسلة التوريد).
نبذة عن جنرال إلكتريك:
جنرال إلكتريك واختصارها (GE) شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية عريقة متعددة الجنسيات تأسست سنة 1892م وتعمل في عدة قطاعات بمختلف مناطق العالم، يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة فيرفيلد بولاية كناتيكت الأمريكية وتعتبر ثاني أكبر شركة في العالم يعمل بها حوالي (300) الف موظف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: http://invent.ge/3d7SGiZ
Source wadhefa
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