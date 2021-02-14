البريد السعودي يعلن عن توفر 4 وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى

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يعلن البريد السعودي عن توفر (4) وظائف إدارية في مقره الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– خبير الحسابات المالية (Financial Account Experts)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، مالية) أو ماجستير (إدارة، محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفية: إدارة تطوير السياسات والإجراءات المحاسبية والتحقق من تدفق المعاملات ومراجعتها للترحيل إلى دفتر الأستاذ العام.

– مدير تحسين وتكامل العمليات (Operations Integration & Optimization Manager)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، هندسة صناعية، نظم معلومات إدارية، إدارة سلسلة التوريد) مع خبرة 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تصميم برامج التحسين والتكامل التشغيلي وقيادتها وتشخيص المشكلات ووضع التوصيات وتدقيق العمليات التشغيلية.

– مدير تحسين وتنفيذ مبادرات العمليات (Operations Initiatives Implementation Manager)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، هندسة صناعية، نظم معلومات إدارية، إدارة سلسلة التوريد) مع خبرة 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تخطيط وتنفيذ المشاريع والمبادرات والأهداف الرئيسية والمقاييس والجداول الزمنية والأدوار وتنفيذ المبادرات ذات الأولوية.

– مدير عام معالجة العمليات (Processing General Manager)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال) مع خبرة 10 سنوات في العمليات البريدية أو اللوجستية منها 6 سنوات في منصب قيادي.

الوصف الوظيفي: قيادة وإدارة عمليات الخط الأمامي ومرافق معالجة العمليات في جميع أنحاء المملكة لضمان أعلى جودة وتحسين التكلفة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الأفضلية للحاصلين على شهادات مهنية في نفس المجال.

نبذة عن البريد السعودي:

مؤسسة البريد السعودي هي الجهة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية، تأسست عام 1901م وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق، وتعتبر حالياً من الجهات الأكثر تنظيماً وتطوراً في القطاع الحكومي حيث استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.

– مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.

– تدريب داخلي وخارجي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3ac1677

Source wadhefa

