شرطة مكة: القبض على مواطنَين اعتديا على حارس أمن أحد المجمعات التجارية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطنَين اعتديا على حارس أمن أحد المجمعات التجارية.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي؛ إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن أحد المجمعات التجارية يشكو من قيام شخصين بالتعدي عليه عند منعهما من دخول المجمع التجاري؛ بسبب عدم تحميلهما تطبيق «توكلنا»؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهم والقبض عليهم (مواطنان في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.