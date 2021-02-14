«وزراء الداخلية العرب» يستنكر استهداف مطار أبها: ميلشيا الحوثي تقوّض استقرار المنطقة

استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، العمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها الميليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، وآخرها محاولتها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة دون طيار «مفخخة».

وأشاد «وزراء الداخلية العرب»، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجدد، تضامنه مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصدّ هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، عادة الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيا ومن يقف وراءها تقويضاً لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.

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