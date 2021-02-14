إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرارًا بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي، يأتي تعزيزًا لبيئة الأعمال في الأمانة ولتمهيد الطريق للابتكار والإنجازات وتقديم الاستشارات والدراسات والأبحاث لمختلف وكالات وإدارات الأمانة.

وأكد الجبير أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال الاستفادة من الخدمات المعلوماتية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتميز بسرعة وقدرة على مراقبة البيانات وسرعة التجاوب مع أي تطورات رقمية، والاستشراف المستقبلي لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية بالأمانة، مبيناً أن القرار يتضمن ربط هذه الإدارة بإدارة الأمن السيبراني لارتباطهما بالبيانات الرقمية، وتطوير منظومة العمل الرقمي.

وأشار إلى أن الأمانة أنشأت خلال الفترة الماضية إدارة الأمن السيبراني وذلك لأهمية قطاع أمن المعلومات للقطاع البلدي، ووضعت إستراتيجية لتطبيق معاييره التي شملت إنشاء مركز أمن المعلومات SOC ومركز إدارة الشبكات NOC.

يُذكر أن الأمانة حصلت مؤخرًا على تحديث شهادة الآيزو العالمية في أمن المعلومات (ISO27001)، وذلك بعد مواصلة نجاحاتها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.