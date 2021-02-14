السعودية اليوم / البرازيل تسجل 44299 إصابة و1043 وفاة جديدة بكورونا



ساو باولو 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت تسجيل 44299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 238532 حالة .

// انتهى //

03:14ت م

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ساو باولو 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت تسجيل 44299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1043 حالة وفاة أخرى.وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 238532 حالة .// انتهى //03:14ت م0016

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