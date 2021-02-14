سياسي / نائب الرئيس اليمني: الجيش يحقق انتصارات في قتاله ضد المتمردين الحوثيين



عدن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش الوطني في بلاده " انتصارات" في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في عدد من جبهات القتال وخاصة في محافظتي مأرب والجوف، شرق وشمال شرق اليمن.

وفي السياق ثمن الفريق محسن " الدعم الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية

من جهته أكد المحافظ العكيمي، تلقي مليشيا الحوثي الإرهابية، "هزائم " في المواجهات الدائرة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

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03:04ت م

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عدن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش الوطني في بلاده " انتصارات" في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في عدد من جبهات القتال وخاصة في محافظتي مأرب والجوف، شرق وشمال شرق اليمن.وفي السياق ثمن الفريق محسن " الدعم الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية "، وذلك في اتصال هاتفي، مع محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، بحسب ما أوردته أمس السبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).من جهته أكد المحافظ العكيمي، تلقي مليشيا الحوثي الإرهابية، "هزائم " في المواجهات الدائرة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.// انتهى //03:04ت م0014

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