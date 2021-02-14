السعودية اليوم / سويسرا تسجل 1253 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جنيف 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت سويسرا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1253 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان إلى تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 540 ألف، والوفيات 9031.

// انتهى //

02:32ت م

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جنيف 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت سويسرا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و31 حالة وفاة.وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان إلى تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 540 ألف، والوفيات 9031.// انتهى //02:32ت م0010

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