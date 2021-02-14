

الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

// للصحف // // انتهى //

02:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخص لتركيبه تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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