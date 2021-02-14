رياضي / الشباب يعزز صدارته برباعية في النصر



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

عزز الشباب صدارته بفوز كبير على مضيفه النصر برباعية نظيفة على ملعب "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير

ومع بداية المباراة كان النصر الطرف الأفضل، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد 10 دقائق عندما وضع عبدالرزاق حمدالله زميله عبدالمجيد الصليهم في مواجهة المرمى، لكن الأخير صوب الكرة إلى جانب القائم، وعلى عكس مجريات اللعب، تحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها بانيغا بنجاح مسجلاً هدف الشباب الأول عند الدقيقة 17، ومن هجمة سريعة انطلق عبدالله الزوري بكرة على الطرف الأيسر ولعبها عرضية لتجد جوانكا الذي أودعها برأسه في المرمى النصراوي معززاً تقدم الشباب في الدقيقة 28.

ومع انطلاقة الشوط الثاني بحث النصر عن تقليص الفارق، ولم ينجح لاعبوه من استغلال الفرص والتسجيل، ومن هجمة منسقة، أضاف الشباب هدفه الثالث عن طريق اللاعب غوانكا في الدقيقة 82.

وقبل نهاية الوقت الأصلي تحصل النصر على ركلة جزاء نفذها حمدالله وتصدى لها زيد البواردي 89، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ومن خطأ دفاعي فادح، أضاف الشباب هدفه الرابع بواسطة إيغالو في الدقيقة 92.

ليرفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، فيما بقي النصر على 25 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

// انتهى //

02:21ت م

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الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسعزز الشباب صدارته بفوز كبير على مضيفه النصر برباعية نظيفة على ملعب "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ومع بداية المباراة كان النصر الطرف الأفضل، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد 10 دقائق عندما وضع عبدالرزاق حمدالله زميله عبدالمجيد الصليهم في مواجهة المرمى، لكن الأخير صوب الكرة إلى جانب القائم، وعلى عكس مجريات اللعب، تحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها بانيغا بنجاح مسجلاً هدف الشباب الأول عند الدقيقة 17، ومن هجمة سريعة انطلق عبدالله الزوري بكرة على الطرف الأيسر ولعبها عرضية لتجد جوانكا الذي أودعها برأسه في المرمى النصراوي معززاً تقدم الشباب في الدقيقة 28.ومع انطلاقة الشوط الثاني بحث النصر عن تقليص الفارق، ولم ينجح لاعبوه من استغلال الفرص والتسجيل، ومن هجمة منسقة، أضاف الشباب هدفه الثالث عن طريق اللاعب غوانكا في الدقيقة 82.وقبل نهاية الوقت الأصلي تحصل النصر على ركلة جزاء نفذها حمدالله وتصدى لها زيد البواردي 89، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ومن خطأ دفاعي فادح، أضاف الشباب هدفه الرابع بواسطة إيغالو في الدقيقة 92.ليرفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، فيما بقي النصر على 25 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.// انتهى //02:21ت م0008

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