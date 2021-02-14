سياسي / الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لإيقاف عمليات تجنيد الأطفال



عدن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن.

ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الأرياني، إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم، وفقا لتصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال الوزير اليمني إن المليشيا الإرهابية تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم.

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