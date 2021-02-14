السعودية اليوم / تونس تسجّل 1049 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجّلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1049 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 222504، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7508.

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تونس 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجّلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1049 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و47 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 222504، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7508.// انتهى //02:03ت م0004

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