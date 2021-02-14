محمد الفلاح - إدانات عربية واسعة لمحاولة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها

الأحد 14 فبراير 2021

لاقت محاولة مليشيا الحوثي شن هجوم إرهابي عبر طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مطار أبها السعودي، إدانات عربية واسعة.



وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، معاودة مليشيا الحوثي الانقلابية محاولة استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية.

من جانبه أدان أيضاً الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، معاودة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية.

أما عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية التونسي، فقد أدان في بيان، تواتر العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية بالسعودية، مؤكدا أنها تخالف القانون الدولي.

وأدانت وزارة خارجية البحرين في بيان، محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية، وأكدت أنه عمل إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي اعترضت الطائرة ودمرتها.

وأعلن التحالف العربي صباح السبت، تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها السعودي.

وقالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، إنها تمكنت من إحباط جميع المحاولات التصعيدية لمليشيا الحوثي.

ووصف التحالف محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بـ"الممنهجة".

وأطلعت السعودية، الجمعة، المجتمع الدولي على انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، وحذرت من استمرار النظام الإيراني في دعمها.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف.

ودعا مندوب السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.

وسلط الواصل الضوء على "سلسلة الهجمات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وغيرها، كان آخرها تلك التي استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط".