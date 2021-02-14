شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند لـ"اليوم": 3 ملايين جرعة «كوفيشيلد» تصل المملكة خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المسؤول الإعلامي بسفارة جمهورية الهند بالرياض عاصم أنور لـ«اليوم»، عن أن بلاده ستزود المملكة بـ 10 ملايين جرعة لقاح كوفيشيلد من شركة إسترازينيكا ومعهد أكسفورد البريطاني المضاد لفيروس كورونا المستجد. مضيفا: إن شحنة تضم 3 ملايين جرعة ستصل إلى المملكة خلال 3 أيام، فيما تصل الـ7 ملايين الباقية بعد إنهاء إجراءات التفاوض بين الشركة المنتجة وحكومة المملكة.

شراكة إستراتيجية

وأوضح أنور، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها مع الجانب السعودي لضمان سلامة وصول الشحنات، مؤكدا أن التعاون الثنائي في قطاع الصحة يعد عنصراً مهماً في الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند، ومبينا أن تصدير بلاده لقاح كوفيشيلد إلى المملكة يدل على الشراكة الإستراتيجية المزدهرة بين البلدين، لافتا إلى أن الهند واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم، وتنتج 60 % من اللقاحات العالمية، وتحصل منظمة الصحة العالمية على 70 % من لقاحات التحصين الأساسية منها، ويزود المنتجون الهنود 1.5 مليار من جرعات اللقاحات المختلفة سنوياً لأكثر من 150 دولة.

تجارب وتطوير

يذكر أنه على مدى الأشهر الماضية العديدة، ما زال أكثر من ثلاثين مجموعة في الهند تشارك بنشاط عبر الأوساط الأكاديمية والصناعية في التطوير والتعاون والتجارب للقاحات «كوفيد- 19». وهناك ستة لقاحات مرشحة، بما في ذلك ثلاثة لقاحات متطورة النمو محلياً، ووصلت إلى مراحل التطوير الطبية. وتم منح الموافقة باستخدام اللقاحين في حالات الطوارئ في البلاد وهو كوفيشيلد من إسترازينيكا وجامعة أكسفورد وهو إنتاج معهد سيروم، وكوفاكسين الذي تم تطويره محلياً بواسطة التكنولوجيا الحيوية الهندية بالشراكة مع المجلس الهندي للبحوث الطبية.