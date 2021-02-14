شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أعلى معدلات رضا المستفيدين من الخدمات البلدية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد أمين منطقة نجران م. عيد بن نايف العتيبي، على تحقيق أعلى معدلات رضا المستفيدين من خدمات القطاع البلدي التي تقدمها البلديات والتعاون والشراكة مع المجالس البلدية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني لرؤساء بلديات المنطقة، بمقر الأمانة أمس الأول والذي ناقش العديد من المحاور المتعلقة بكفاءة الإنفاق وبرامج جودة الحياة وإنجاز المشروعات والاستدامة المالية وتطبيق الاحترازات التي تُنفذ في منطقة نجران ومحافظاتها حسب خطة الأمانة، وتتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.