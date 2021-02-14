شكرا لقرائتكم خبر عن 6112 جهازا لوحيا لطلاب الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة التعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد تسليم 6112 جهازا لوحيا للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وذلك لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن الأجهزة قدمت من عدة جهات مانحة وهي«مؤسسة تكافل الخيرية – وإمارة منطقة مكة المكرمة – والمتطوعين من الهيئة التعليمية بـ 48 مدرسة تعليمية». وبلغ عدد المستفيدين من هذه الأجهزة التي وفرتها مؤسسة «تكافل» في المرحلة الثانوية 1628 مستفيدا ومستفيدة بواقع 688 طالبا و940 طالبة، وفي المرحلة المتوسطة 1601 مستفيد ومستفيدة بواقع 766 طالبا و835 طالبة، وفي المرحلة الابتدائية 2522 مستفيدا ومستفيدة بواقع 1033 طالبا و1489 طالبة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة المقدمة من إمارة مكة المكرمة 110 مستفيدين ومستفيدات بواقع 55 طالبا و55 طالبة، في حين بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة المقدمة من المتطوعين بالهيئة التعليمية في 48 مدرسة لجميع المراحل التعليمية 251 طالبا.

وأشار الخديدي إلى أن آلية توزيع الأجهزة تمت وفق إجراءات تعمل عليها إدارة التوجيه والإرشاد للبنين -الجهة المشرفة على البرنامج- وذلك بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، وذلك بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن، مثمنا للجهات المانحة دعمهم للطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود لمواصلة رحلتهم التعليمية.