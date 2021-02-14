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الصحة: إعادة جدولة مستفيدي الجرعة الثانية الأسبوع القادم

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أنه سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من السكان، مشيرة إلى أن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5 إلى 10 %.

ودعت الصحة، الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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