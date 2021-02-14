شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلق الأعيرة النارية في الهواء بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته، وتوثيقه لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.