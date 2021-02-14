شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: المؤهل و«الاختبارات المهنية» شرط التقديم لوظائف «جدارة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التقديم على الإعلانات الوظيفية عبر نظام «جدارة» غير مرتبط بتغيير بيانات مؤهل المتقدم في الأحوال المدنية.

وأوضحت أن هناك اعتقادا خاطئا وسط عدد من حملة البكالوريوس بإمكانية تعديل بياناتهم الدراسية. مضيفة إن الأحوال المدنية مؤسسة تعمل وفق نظم معروفة ونزيهة، ولا يتم تغيير البيانات فيها سواء الاجتماعية أو غيرها إلا وفق نظم ولوائح ومسوغات قانونية معروفة.

وقالت الوزارة إن التقديم للوظائف التي تطرح عبر نظام «جدارة» يرتبط بتوفر المؤهل والتخصص المناسب المطلوب لشغل الوظيفة، علاوة على قدرة المتقدم على اجتياز الاختبارات المهنية المطلوبة لشغل الوظيفية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف عبر نظام «جدارة» فيما يخص الوظائف الإدارية يتطلب الخضوع لاختبار القدرة المعرفية للجامعيين وحملة مؤهل الماجستير عند التقديم للمراتب (6.7.8) رجالا أو نساء.

أما في ما يخص الوظائف التعليمية فإن الوظيفة تتطلب اجتياز اختبار الكفايات العامة والخاصة.

وذكرت الوزارة أن التقديم على الوظائف الصحية يتطلب أن يكون لدى المتقدم تصنيف مهني سارٍ.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم توضيح جميع المتطلبات والشروط المطلوبة في الإعلانات الوظيفية التي تطرح من قبل الجهات الحكومية.