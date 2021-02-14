شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس الأول عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز.