شكرا لقرائتكم خبر عن واعظ «روبوت» ضمن 8 مبادرات رقمية بملتقى مكة الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك فرعا وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة بـ8 مبادرات رقمية في ملتقى مكة الثقافي خلال موسمه الحالي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

وقدم فرع وزارة العدل مبادرة «القضاء والتوثيق الرقمي» وهي منصة إلكترونية تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز والرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة أو كتابة العدل. فيما تلخصت مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 7 مبادرات، تمثلت في مبادرة المسجد الرقمي التي توفر بيئة إلكترونية شاملة في التحكم بالمرفقات، وبرنامج «تيسير» لفسح البرامج والمناشط الدعوية، وكذلك فعالية ملتقى «القدوة في العالم الرقمي من خلال قيم الإسلام»، أما «المرشد الآلي المتنقل عن بعد» فهو عبارة عن «إنسان آلي روبوت» يقوم بتقديم الوعظ والإرشاد والإجابة عن الاستفسارات والاستشارات الشرعية للجمهور، فيما تهدف «منصة مساجدنا» إلى توفير منصة تقنية تتيح للجمهور الإسهام في عمارة المساجد، كما تُعنى المنصة الإلكترونية «المؤهل» بتطوير المستوى العلمي والمهني لمنسوبي الوزارة.