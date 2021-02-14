شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات الحوثيين.. «عنف عبثي» بقدرات إيرانية لإثبات الذات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف مختصون تصاعد الهجمات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا، خلال الفترة الأخيرة بـ«العنف العبثي»، في محاولة من «طهران» لإثبات ذاتها، وتوجيه رسائل بقدرتها على استهداف زعزعة استقرار المنطقة، وذلك تزامنا مع تسلم المبعوث الأمريكي الجديد مهامه في اليمن.

وأكدوا، خلال حديثهم لـ«اليوم»، أن التصعيد في اليمن واستهداف مطار أبها بعد قدوم المبعوث الأمريكي ما هي إلا رسائل إيرانية لواشنطن بأنها قادرة على استخدام عناصرها لزعزعة الاستقرار كـ«ورقة تفاوض»، مؤكدين جاهزية المملكة دائما للحل السلمي، الهادف لحماية مصالح المنطقة، والحل العسكري لتأمين وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.

أذرع إرهابية

وأكد أستاذ العلوم السياسية د. وحيد حمزة أن الحوثيين أداة من أدوات تهديد أمن واستقرار المنطقة بتوجيهات فارسية إيرانية أوجدت لها أذرعا إرهابية في المنطقة لتحقيق أهدافها ومصالحها، وأيضا لتوجيه رسائل سياسية للعالم تؤكد أنه يمكنها تهديد أمن دول العالم وشعوبها بتهديد مصادر الطاقة والملاحة والمنشآت المدنية في المنطقة.

وقال إن إيران تمول كل الميليشيات الإرهابية في المنطقة للوصول إلى أهدافها، من خلال «اعتداءات عبثية»، مشيرا إلى أنه يجب مواجهة التهديد الإيراني وميليشياتها الحوثية، من قبل جميع الدول الكبرى والأعضاء في مجلس الأمن الدولي حفاظا على الأمن والاستقرار العالمي الاقتصادي والتجاري.

وأضاف «حمزة» إن للإنسانية والسياسة أخلاقيات، وقانونا دوليا يحكمها، لكن الأخلاق منزوعة تماما من ذلك التنظيم الإرهابي السلطوي القمعي في اليمن المتمثل في جماعة الحوثيين الذين أثبتوا أنهم برابرة لا يميزون بين الأهداف المدنية من العسكرية، هدفهم أولا وأخيرا إثارة الرعب والهلع في نفوس المدنيين الأبرياء بقصف أهداف مدنية لا تميز ولا تفرق ولا ترحم، لديهم كافة الاستعداد لتنفيذ أكثر من المطلوب منهم إرضاء لمموليهم في إيران.

وأكمل «باعوا أوطانهم وسفكوا دماء بني جلدتهم واستمروا بالاعتداءات على جيرانهم»، واصفا تلك الميليشيات بزمرة الخوارج الذين تعلموا وشُحنوا بمشاعر الكراهية تجاه كل من يختلف معهم أو لا يطيعهم أو لا يتماشى مع أهوائهم، مؤكدا أن ما فعلوه وارتكبوه يصنف بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

عرقلة السلام

وقال الباحث والكاتب السياسي صالح السعيد إن الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا، تحاول بكل ما تستطيع، عرقلة السلام، واستهداف منجزات المملكة، عبر صواريخ الوهم وطائرات الوهن، التي تطلقها باتجاه وطننا الحبيب والهادفة لإراقة دماء المدنيين والأبرياء، إلا أن يقظة المملكة وقدراتها الدفاعية لهم بالمرصاد.

وأكد أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، نتيجة تصدي القوات المسلحة ببسالة، كما أنها لم تسفر عن أي خسائر مادية - بفضل الله -، بينما يتواصل نزيف خسائر الجماعة المارقة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مضيفا «ليس جديدا قدرات الرياض الخارقة للتصدي لأي عدوان كان، بل وتحقيق إنجازات هائلة تضيق الخناق على كل من عادى المملكة وشعبها».

جرائم الميليشيا

وذكر الخبير السياسي ورئيس مركز الخليج للأبحاث د. عبدالعزيز بن صقر أن ما تشنه إيران عبر ميليشياتها في اليمن وجماعتها الحوثية من تصعيد عسكري لآخر يأتي تزامنا مع استلام المبعوث الأمريكي الجديد لليمن، متوقعا استمرار تلك الهجمات - بالرغم من التنديد العالمي - لوجود مصلحة له في استمرار هذا النوع من العدوان.

وأوضح أن تلك الاعتداءات هي رسائل من طهران إلى واشنطن بأنها قادرة على أن تستخدم عناصرها في زعزعة الاستقرار حتى تكون ورقة تفاوض.

وأكد أن المملكة سوف ترد بحزم على أي اعتداء، من خلال تدمير منصات الإطلاق الحوثية، مشددا على أن جرائم تلك الميليشيات منذ بداية اعتدائهم في صنعاء وعلى الشرعية كان يستوجب وضعهم على قائمة الإرهاب منذ ذلك الحين.

وبين «بن صقر» أن المملكة دائما ما ترحب بالحل السلمي، والميليشيات الإيرانية على الأراضي اليمنية هي من تتراجع عن كل الحلول السلمية، تنفيذا للأجندة الإيرانية التي تستهدف المنطقة، والجميع يعلم أن إيران لديها مصلحة بوجود الحوثي حتى تؤثر على استقرار أمن المنطقة وتستطيع أن تستخدم تلك الميليشيات في كل مكان كأداة لتنفيذ مخططاتها ورغباتها.

صمت أممي

وبين الباحث السياسي اليمني أحمد ناشر، أن الحرب التي بدأتها إيران عبر القناع الحوثي، من خلال إطلاق صواريخ على أبها ومحاولة استهداف المدنيين والتصعيد في مأرب وتجنيد الضعفاء والأطفال، تستوجب وقفة دولية، متسائلا: لماذا تصمت الأمم المتحده والمنظمات الإنسانية على كل هذه الجرائم؟.

وأكد أن الهجمات الأخيرة، رسالة استعراض قوة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشياتها، مشيرا إلى أن إيران لا ولن تحترم أي ميثاق، بل هي مصابة بجنون العظمة وسياسة الاستنزاف للتحالف، ولا حل إلا بكسر شوكة هؤلاء مع تحرك مكثف يمني بدعم عربي وإسلامي في المحافل الدولية، وتوثيق تلك الجرائم لدى المنظمات والهيئات الدولية للضغط على إيران.

وأشار إلى أهمية عقد اجتماعات عربية وإسلامية طارئة للتضامن مع الشعب اليمني والضغط على الاتحاد الأوروبي ودول مجلس الأمن لوقف الإرهاب الإيراني وعدوانه على الشعب اليمني والمملكة، لتجنيب المنطقه كوارث كبيرة.

وقال إن المملكة تختلف عن إيران لأنها تتمتع باحترام دولي وإسلامي وعربي لمكانتها ولحكمة قيادتها وحرصها على السلام، والتالي لا بد من ردع إيران وميليشياتها بكل الوسائل، ووحدة الصف اليمني والتحرك الدولي عبر القنوات المعروفه لرفض محاولة إيران خلق «حزب الله» يمني لزعزعة استقرار المنطقة والممرات ومنع وصول الأسلحة للميليشيا الإرهابية.

«رسائل بائسة» بالقدرة على زعزعة استقرار المنطقة