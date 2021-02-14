شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبها.. انسيابية كاملة ورحلات منتظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365”، حركة مطار أبها، أمس، حيث شهد انسيابية في كافة تعاملاته، مع تسيير الرحلات وفقا لمواعيدها، دون أي تأثير يذكر، للاعتداء الحوثي الإرهابي المدعوم إيرانيا، والذي استهدف المطار، بطائرة مفخخة، صباح أمس، تمكنت قوات التحالف من صدها وتدميرها، وذلك وسط تنديد دولي وعربي واسع للاعتداء الذي يمثل «جريمة حرب».

وأوضح المواطن سلطان الشهراني أن الحركة في المطار طبيعية، مشيرا إلى أنه وصل إلى المطار في موعد رحلته المجدولة دون أي عوائق.

وأكد أنه تم التصدي للهجوم الحوثي الإرهابي في وقت سريع دون حتى أن يعلم أي شخص في المطار بهذا الهجوم الغاشم، مؤكدا أن ذلك يأتي بفضل أبطال قوات التحالف السعودي ورجال الأمن.

وأشار المواطن محمد الأحمري إلى أنه حضر للمطار لإيصال عائلته لرحلتهم على وقتها المحدد، مؤكدا أن الأمور طبيعية والحركة سلسة والأمان يعم كامل منطقة عسير بفضل وجود أبطال التحالف السعودي ورجال الأمن والجنود البواسل في الحدود.

وأضاف إن هذه الهجمات الحوثية المتبوعة من إيران دائما تبوء بالفشل ويتم التصدي لها من قبل أبطال التحالف السعودي، وتسير الحركة طبيعية دون وجود أي عوائق.

وذكر المواطن نايف المالكي أنه تواجد في موعد رحلته، مع انسيابية في الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك التزاما شديدا بالإجراءات الاحترازية، كما أن الحركة طبيعية ولا يوجد أي عائق.

وبين أن أبطال التحالف السعودي يبذلون منذ بداية الحرب جهودا جبارة، لحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، مؤكدا أنه لم يشعر بوجود أي هجوم.