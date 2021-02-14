شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقات لا تنضب» لدعم المرأة في «العلوم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى رئيس جامعة الملك فيصل بالأحساء د. محمد العوهلي، فعاليات اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، الذي تنظمه كلية العلوم الزراعية والأغذية تحت شعار «طاقات لا تنضب».

واطلع د. العوهلي، على عرض تقديمي لمجموعة من الأنشطة المتنوعة والنسب الإحصائية في البحث العلمي والمشاركة المجتمعية ومجموع ساعات التطوع التي أسهم بها منسوبو ومنسوبات الكلية، إضافة إلى نسب القبول في الدراسات العليا، قبل أن يتجول في أركان المعرض المتعددة للاطلاع على البحوث العلمية المنجزة والمنتجات المعروضة، كما استمع إلى شرح مفصل عن ملخص البحوث العلمية ونتائجها.