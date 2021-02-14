شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «البيئة والمياه والزراعة» يطلع على أنشطة «الري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت المؤسسة العامة للري، وفدا من وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المياه د. عبدالعزيز الشيباني، في إطار التعاون والتكامل بين الجانبين.

استقبل الوفد رئيس المؤسسة د. فؤاد مبارك، واطلع خلال الزيارة على أنشطة وبرامج المؤسسة لإدارة قطاع الري بالمملكة، وزيارة مرافق المؤسسة المختلفة وهي المحطة البيئية ومختبر جودة المياه وعين أم سبعة ومحطة الضخ للقطاع الثالث ومزرعة المناخ النموذجية كما زار الوفد بحيرة الأصفر.