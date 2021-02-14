شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «ذكاء اصطناعي» في أمانة الشرقية و«مشاعل» مديرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، قرارا بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي، وتعيين مشاعل بنت فهد مديرا لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي سيعزز بيئة الأعمال في الأمانة، وسيمهد الطريق للابتكار والإنجازات، وتقديم الاستشارات والدراسات والأبحاث لمختلف وكالات وإدارات الأمانة، مؤكدا أن الأمانة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستفادة من الخدمات المعلوماتية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يتميز بسرعة وقدرة على مراقبة البيانات وسرعة التجاوب مع أي تطورات رقمية، وكذلك الاستشراف المستقبلي لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية بالأمانة، موضحا أن قرار أمين الشرقية يتضمن ربط الإدارة بإدارة الأمن السيبراني لتطوير منظومة العمل الرقمي.

وقال الصفيان، إن الأمانة أنشأت خلال الفترة الماضية إدارة الأمن السيبراني، لأهمية قطاع أمن المعلومات للقطاع البلدي، التي تأتي مُلحة مع التحولات الرقمية، والاعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية، مستطردا: وهذا يتطلب ضرورة المحافظة على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وحمايتها.

وأوضح أن الأمانة وضعت إستراتيجية لتطبيق معايير الأمن السيبراني، التي تشمل إنشاء مركز أمن المعلومات SOC ومركز إدارة الشبكات NOC، مضيفا إن إستراتيجية الأمن السيبراني في أمانة الشرقية تهدف إلى تطبيق المعايير الأمنية والتقنية اللازمة لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية في البنية التحتية للأمانة بما يتكامل في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية.

وحصلت الأمانة مؤخرا على تحديث شهادة الآيزو العالمية في أمن المعلومات «ISO27001»، وذلك بعد مواصلة نجاحاتها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.