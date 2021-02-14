شكرا لقرائتكم خبر عن 356 متعافيا من «كوفيد 19».. و46 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية 337 حالة « كورونا » مؤكدة، وتعافي 356 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «2679» منها 456 حالة حرجة. لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 372410 حالات، وحالات التعافي 363303 حالات.

ولفتت الصحة إلى تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6428 حالة «يرحمهم الله جميعا»، مشيرة إلى إجراء 46841 فحصا مخبريا. ودعت «الصحة» إلى الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل «ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق» وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتة إلى أن العيادات يمكن زيارتها بدون حجز موعد وتتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.