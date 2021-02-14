شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 74 منشأة مخالفة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت بلدية الظهران 98 مخالفة على المنشآت، التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات المالية 730 ألف ريال منذ بداية القرارات الأخيرة المتعلقة بإغلاق الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي.

وأوضح رئيس بلدية الظهران م. محمد الجاسم أن البلدية نفذت عدد 63 جولة ميدانية نتج عنها 441 زيارة للمنشآت التجارية والصحية، وتم تحرير 115 إنذارا وإغلاق 74 منشأة، مبينا أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية، وأنه لا تهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر بمدينة الظهران، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الجولات تضمنت التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والأسواق التموينية والمستودعات ومنافذ البيع، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتطبيق قرار تقديم الطلبات الخارجية للمطاعم والكافيهات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة الظهران.