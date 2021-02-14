شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي يبحث تحديات المنطقة مع المجموعة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس (السبت)، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز.

كما استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.