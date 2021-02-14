شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة في السجون ودور التوقيف لمنع تفشي الجائحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فايروس كورونا الجديد، وتقليل أثر الموجة الثانية للفايروس للحد الأدنى، صدر توجيه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفايروس داخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وأكد النائب العام أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفايروس بشكل صحيح واتباع الإستراتيجيات اللازمة للوقاية منه. وأوضح المصدر أن النائب العام وجّه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.