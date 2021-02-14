شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة تغلق 57 مسجداً في 6 أيام.. احترازياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (السبت) إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام إلى 57 مسجداً تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أمس أن المساجد المغلقة هي 4 مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين، حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقه وتوجيه المصلين لأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، وواحدة في مسجد بمحافظة شقراء، وواحدة بمسجد بمحافظة الدوادمي، وواحدة في مسجد بمحافظة المزاحمية، وحالة واحدة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. ونوهت الوزارة في بيانها بوعي وحرص المصلين للأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كافة التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر فايروس كورونا.