شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في 24 ساعة: 337 إصابة وتعافي 356 و4 وفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصدّرت العاصمة الرياض أمس (السبت) المدن السعودية في الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في يوم واحد، إذ شهدت رصد 129 إصابة جديدة مؤكدة، تلتها مكة المكرمة بـ18 حالة، والدمام بـ16 إصابة جديدة. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 337 إصابة جديدة فيما تم رصد تعافي 356 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 372.410 حالات، من بينها 2679 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 456 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 363.303 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 6428 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.5%، ونسبة الحالات النشطة 0.71%، ونسبة الوفيات 1.72%.

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (129)، جدة (19)، مكة المكرمة (18)، الدمام (16)، الظهران (11)، الهفوف (10)، حائل (8)، وادي الدواسر (8)، المبرز (8)، الطائف (7)، الخبر (7)، بريدة (6)، القطيف (6)، عرعر (5)، الدلم (5)، بقيق (5)، رفائع الجمش (4)، نجران (4)، المجمعة (4)، الجبيل (4)، المدينة المنورة (3)، حوطة بني تميم (3)، شقراء (3)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (94)، جدة (27)، الدمام (22)، مكة المكرمة (16)، الهفوف (14)، الدلم (12)، خميس مشيط (8)، عرعر (7)، بريدة (7)، موقق (6)، المدينة المنورة (6)، الطائف (6)، ينبع (6)، العقيق (6)، الجبيل (4)، القطيف (4)، الظهران (4)، مهد الذهب (4)، الخرج (4).

ودعت الوزارة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل “ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق” وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وقالت: أن العيادات يُمكن زيارتها بدون ححز موعد وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.