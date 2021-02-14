شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» لـ الخليج 365: لا حدّ أدنى لتملك الموظفين للمواشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قطع المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند لـ«الخليج 365»، بعدم صحة ما تم تداوله في اليومين الماضيين بخصوص وضع لائحة جديدة لأسواق بيع الماشية يجب بمقتضاها أن يكون البائع غير موظف، والحصول على شهادة صحية للماشية، إضافة لتسجيل البيع والشراء عن طريق نظام «المواشي». وأضاف أن الوزارة لم تحدد حداً أدنى لتملك الموظفين للمواشي، وأن ما تم ذكره بخصوص أنه لا يجوز للموظفين تملك أكثر من 30 رأساً من الأغنام، أو 20 رأساً من الإبل، و15 رأساً من الأبقار، غير صحيح. وحث المسيند الجميع على تحري الدقة في تناول الأخبار والتأكد من صحتها قبل النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة المتمثلة في القنوات الرسمية للوزارة.

