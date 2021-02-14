شكرا لقرائتكم خبر عن خميس مشيط: إزالة بسطات الباعة المتجولين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت بلدية خميس مشيط ممثلةً في الفرق الرقابية واللجان المعنية، عدة حملات لإزالة البسطات العشوائية من عدد من المواقع، موجهة بعدم التعامل مع أصحابها وأخذ الحيطة والحذر من شراء المواد الغذائية من الباعة المتجولين؛ حفاظاً على الصحة العامة من المواد المعروضة، والتعاون في مكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الصحة العامة.

وأكدت بلدية خميس مشيط، أن الحملات تأتي استمراراً لحملات سابقة في عددٍ من المواقع، حيت تكثر هذه البسطات العشوائية من قبل الباعة الجائلين في عدد من الأحياء، حيث باشرت الفرق الميدانية في المواقع، وصادرت خضراوات وفواكه وأتلفت البسطات والعربات، موضحة أن الأعمال جاءت وفق توجيهات أمانة المنطقة بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا ومنع الظواهر السلبية.

وأكدت البلدية أيضاً أن الحملة مستمرة على الباعة الجائلين داخل الأحياء والميادين والأسواق ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية وتكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسة والأحياء التي في نطاقها.