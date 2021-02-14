شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد يغير عادات «التسوق».. للأبد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - كوفيد قوم عند قوم فوائد! تنطبق هذه المقولة على شركة أوكادو، التي أضحت أكبر سوبرماركت يقدم خدماته على أثير الإنترنت، في بريطانيا. فقد ارتفعت أرباحها، جراء الإغلاق والقيود الصحية المشددة، بأكثر من الثلث لتصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني. وقالت الشركة إن أرباحها ارتفعت خلال السنة المنتهية في 29 نوفمبر الماضي إلى 73.1 مليون جنيه، من 43.3 مليون جنيه خلال السنة السابقة، ليرتفع إجمالي أرباحها بنسبة 35% إلى 2.2 مليار جنيه. كما أن شراكتها في تسويق السلع الغذائية مع سلسلة ماركس آند سبنسر شهدت ارتفاع أرباحها من 40.6 مليون إلى 148.5 مليون جنيه. وعزا رئيسها التنفيذي تيم شتاينر ذلك النجاح إلى تغير أنماط التسوق في بريطانيا خلال فترات الإغلاق، الناجم عن تفشي وباء كورونا. وقال إن محنة كوفيد-19 أكدت أن فضاء التبضع الغذائي تغير إلى الأبد.