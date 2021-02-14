شكرا لمتابعة خبر عن الحارس المعتدى عليه بمكة: تعرضت لأضرار جسدية ونفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية تعرض حارس أمن أحد المراكز التجارية بمكة المكرمة، للاعتداء على يد مواطن بسبب تطبيق " توكلنا "، كشف المعتدى عليه عن الأضرار التي لحقت به.

وأوضح حارس الأمن أنه بعد رفضه دخول المعتدين إلى المركز لعدم إبرازهما تطبيق " توكلنا "، تفاجأ بتحول الأمر لاشتباك واعتداء ومحاولة دهس.

وأشار إلى أنه أصيب في يده وذراعه، وأسفل كاحله، إلى جانب الأضرار النفسية بعد إهانته أمام المارة، بحسب سبق.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في مكة حددت هويتة المعتدين، وألقت القبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.