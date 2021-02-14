شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء شخصين على حارس أمن في مكة بسبب " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحارس أمن إحدى المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا.

وتمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، حيث تبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافهما وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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