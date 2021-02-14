الجيش اليمني يسقط طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في صعدة

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة.

وقال المتحدث الإعلامي لمحور آزال المقدم مازن الشوكي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن الدفاعات الجوية التابعة لمحور آزال تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم، مشيراً إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشوكي أن إسقاط هذه الطائرات يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران في أي وقت.