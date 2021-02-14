الحربي: تنظيم مغاير للغلاف الجوي.. رياح شديدة وأمطار غزيرة حتى أول مارس

توقع الراصد الجوي علي الحربي، أن تشهد المملكة «تنظيمًا مغايرًا للغلاف الجوي»، خلال الأيام المقبلة حتى مطلع مارس المقبل؛ حيث تشتد الرياح والأمطار الغزيرة حتى الثلث الأخير من الشهر الجاري.

وعبر حسابه على «تويتر» قال الحربي: «تنظيم مغاير للغلاف الجوي عما كان عليه.. وعنوان الفترة القادمة حتى مطلع شهر مارس بأمر الله؛ تتابع الحالات الجوية والأجواء غير المستقرة، تشتد معها الرياح النشطة على نطاق واسع من المملكة وحالات أمطار تزداد غزارةً وتوسعًا مع نهاية الثلث الأخير من شهر فبراير الجاري، بأمر الله».

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