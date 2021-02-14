كراني: أمطار ثلجية وتيار بارد.. جهزوا الملابس الشتوية

الرياض - محمد عبدالله - أشار إلى تحرك الكتلة القطبية العنيفة جنوبًا
توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني هطول الأمطار الثلجية خلال الأيام المقبلة، ناصحًا بتجهيز الملابس الشتوية، وتجنب التيارات الباردة.
وعبر حسابه على «تويتر»، قال كراني: «الأنظار ترقب الهطول الثلجي، بعد التحرك الملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوبًا».
وأضاف: «ثبت شرعًا هطول الثلوج بغزارة على بلاد الشام، تليها الشمالية الغربية وسواحلها، والحدود الشمالية (طريف، القريات)، وأجواء مصر العربيةِ.. جهزوا أنفسكم باللبس الشتوي، وتجنبوا التيار البارد.. والله أعلم».
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