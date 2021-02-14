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11 ملاحظة تطبق على المساجد قبل الإغلاق

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تعتمد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على 11 ملاحظة عند زيارتها للمساجد، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية داخلها، حتى لا تضطر لإغلاقها وهي عدم لبس الكمامة أو عدم إحضار سجاد أو عدم وضع علامات تباعد، عدم وجود تباعد بين المصلين، عدم فتح النوافذ، عدم رفع المصاحف والكتب، عدم نظافة دورات المياه، وجود ماء أو أكل، إقامة دروس وكلمات، تأخير للإقامة، الإطالة في الصلاة. وتقوم اللجان بإبلاغ ما تم رصده في المسجد من وقوع مخالفات قبل توجيه التقرير المرفوع لإدارة المساجد في المنطقة.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أمس إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام 57 مسجدًا، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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