وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أمس إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام 57 مسجدًا، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 ملاحظة تطبق على المساجد قبل الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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