أمطار رعدية على المدينة والطائف

نبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية. كما نبه المركز من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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