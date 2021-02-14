المياه تهجر قلمة شرورة

يعاني أهالي هجرة قلمة سلطانة بمحافظة شرورة من انقطاع المياه منذ تعطل الماكينة الوحيدة التي تمدهم بالماء منذ نحو 3 أشهر، فيما لم يتم تأمين ماكينة أخرى تغطي المتعطلة.

يقول صالح بن مسلم الصيعري، إن المعاناة مستمرة منذ مدة طويلة ولم تحل، وتم إبلاغ مكتب المياه بشرورة ونجران لإصلاح الخلل وتكليف مقاول بديل بإصلاح الخلل لكثرة الطلب على المياه من الأهالي الذين يعتمدون على الماء بشكل رئيسي لهم ولمواشيهم.

وأضاف علي حسن الصيعري أن هناك خزانًا خرساني علوي تم إنشائه منذ 3 سنوات لم يستفد منه السكان منه حيث يستخدمون خزانًا حديديًا متهالكًا ومائة غير صالحة للاستهلاك الآدامي.

وأكد صالح مسعد الصيعري أن الكهرباء موصولة بالهجرة الأمر الذي يساعد على تشغيل الخزان العلوي الجديد بإمكانية كبيرة تغطي احتياج الاهالي.

بدورها تواصلت «دوت الخليج» مع ناطق مياه نجران فايز لسلوم على مدار أسبوع إلا أنه تجاهل الرد على الاستفسارات.