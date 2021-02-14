453 سدا تحتجز 643 مليون م3 من السيول

بلغ إجمالي حجم السيول الواردة لـ 453 سدا في المملكة حتى أواخر الأسبوع المنصرم نحو مليون و585 م³، ليصل حجم التخزين خلف تلك السدود إلى أكثر من 643 مليون م³. حجم المياه حجم المياه خلف السدود 642912984 السيول الواردة 585618 المياه المنصرفة من البوابات 0 المياه المستهلكة 616228 المياه المنصرفة والمستهلكة 616228 التغير في حجم التخزين 30610 السدود في المملكة «الخمسة الأوائل» 110 عسير 89 الرياض 68 مكة المكرمة 40 الباحة 33 حائل المدينة المنورة 31 نجران 26 تبوك 22 الحدود الشمالية 12 جازان 12 الجوف 10



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