453 سدا تحتجز 643 مليون م3 من السيول

حجم المياه
حجم المياه خلف السدود
642912984
السيول الواردة
585618
المياه المنصرفة من البوابات
0
المياه المستهلكة
616228
المياه المنصرفة والمستهلكة
616228
التغير في حجم التخزين
30610
السدود في المملكة «الخمسة الأوائل»
110
عسير
89
الرياض
68
مكة المكرمة
40
الباحة
33
حائل
المدينة المنورة
31
نجران
26
تبوك
22
الحدود الشمالية
12
جازان
12
الجوف
10
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