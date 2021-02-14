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453 سدا تحتجز 643 مليون م3 من السيول

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بلغ إجمالي حجم السيول الواردة لـ 453 سدا في المملكة حتى أواخر الأسبوع المنصرم نحو مليون و585 م³، ليصل حجم التخزين خلف تلك السدود إلى أكثر من 643 مليون م³.

حجم المياه

حجم المياه خلف السدود

642912984

السيول الواردة

585618

المياه المنصرفة من البوابات

0

المياه المستهلكة

616228

المياه المنصرفة والمستهلكة

616228

التغير في حجم التخزين

30610

السدود في المملكة «الخمسة الأوائل»

110

عسير

89

الرياض

68

مكة المكرمة

40

الباحة

33

حائل

المدينة المنورة

31

نجران

26

تبوك

22

الحدود الشمالية

12

جازان

12

الجوف

10


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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